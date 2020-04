O Governo anunciou o levantamento da cerca sanitária de Ovar, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, recordou que a cerca durou por cerca de um mês e reconheceu "o esforço da população de Ovar no cumprimento de regras muito restritas para mitigar pandemia no município". Ouvida a DGS e o autarca, Salvador Malheiro, foi levantada a cerca, mas mantêm-se restrições à liberdade de circulação."Aplicam-se regras em vigor em todo o território nacional", mas será possível aos cidadãos trabalhar fora do concelho de Ovar, bem como aos de fora do concelho, trabalhar em Ovar."Mantêm-se regras muito especiais de organização da atividade empresarial, como a limitação do trabalho para quem tem mais de 60 anos", explicou Cabrita. Também serão aplicadas medidas que sejam "compatíveis com nunca conviverem mais de um terço dos trabalhadores no mesmo espaço empresarial", disse."As forças de segurança permanecerão de forma muito ativa no município de Ovar", avisou o ministro. Mais tarde, adicionou que não será possível ir passear a Ovar, nem para "comprar pão de ló".