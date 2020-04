Eduardo Cabrita revelou em conferência de imprensa que o Governo tem condições para fazer "adicionalmente [aos das autoridades de saúde] mil novos testes diários". Estes serão direcionados para os funcionários e utentes de lares, especialmente no Norte do país."Foi possível estabelecer contactos com a CNIS e através do contacto com intermunicipais, estabelecer um programa de realização de testes destinados aos trabalhadores dos lares e sempre que sinalizado pelas autoridades locais ou regionais de saúde, aos utentes dos lares", indicou o ministro.Com o apoio de dez universidades, politécnicos e instituições, foi possível "estabelecer uma ação sistemática de realização de testes em primeiro lugar aos trabalhadores, que ao entrar e sair das instituições, são potenciais transmissores". "A partir de segunda-feira, será aplicada uma incidência especial no Norte do país dado o número significativo de residentes em lares, quer à dimensão de casos na região", continuou Cabrita.Ao Jornal de Notícias, o secretário de Estado da Mobilidade Eduardo Pinheiro disse que nas próximas semanas, mais de 20 mil funcionários de lares do norte vão ser testados, de forma a "garantir a segurança de mais de 25 mil idosos".O Governo também anunciou soluções quer para "utentes negativos que tenham que ser retirados de lares, quer para utentes positivos que tratados nas estruturas do SNS não possam regressar aos lares". "Numa base distrital estão estabelecidas estruturas de retaguarda para acolher todos os casos", garantiu Eduardo Cabrita na conferência de imprensa."Podem ser sinalizados dez mil lugares de acolhimento de retaguarda para pessoas não doentes, e mil e 200 camas com apoio de estruturais locais, hotéis, permitem instalar com apoio medico e de recursos humanos adequados pessoas que tenham de ser retiradas dos lares", disse.