O Governo aprovou nesta sexta-feira, 17 de abril, o decreto do terceiro Estado de Emergência que, segundo a ministra da Presidência, "tem poucas diferenças face ao anterior", mas que levanta a cerca sanitária a Ovar e que permite a celebração do 1.º de Maio.Segundo Mariana Vieira da Silva, o decreto do Estado de Emergência aprovado hoje pelo Governo tem "poucas diferenças face ao aprovado há 15 dias". Também o ministro da Administração Interna considerou que este período "caracteriza-se por uma estabilidade nas medidas".Nesse sentido, as "medidas mais significativas" são o levantamento da cerca sanitária de Ovar e a possibilidade de celebrar, socialmente, o 1.º de Maio, anunciou Eduardo Cabrita.Em resposta aos jornalistas, a ministra da Presidência esclareceu que, sobre o 1.º de Maio, feriado do Dia do Trabalhador, "não se trata de manifestações, mas sim de organizar celebrações oficiais, desde que elas sigam as regras de distanciamento social que terão de ser conversadas com a Direção-Geral da Saúde e com as forças de segurança".