Fora de Jogo: Estádio do Vitória de Guimarães também é alvo de buscas

O Estádio do Vitória Sport Clube, em Guimarães, está a ser alvo de buscas no âmbito da Operação Fora de Jogo esta manhã.



As buscas estão a ser orientadas pela Autoridade Tributária, Ministério Público e pelo juiz de instrução Carlos Alexandre.



De acordo com o Correio de Manhã, estão em causa fraudes de cerca de 200 milhões de euros. O Sporting de Braga, dirigentes e advogados também estão a ser alvo das operações.