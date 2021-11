As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

MP contesta absolvição de antigos deputados. Acederam a €900 mil de offshore no Panamá

O antigo deputado do PSD Agostinho Branquinho era o beneficiário de uma conta bancária na Suíça que chegou a reunir €900 mil provenientes de uma sociedade offshore com sede no Panamá. Outro deputado, Marco António Costa, também está ligado à offshore.







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o jornal Público , que teve acesso ao recurso do MP contra a absolvição de dez arguidos acusados pelo licenciamento de um hospital em Valongo, Agostinho Branquinho continuou a ser investigado por fraude fiscal e branqueamento de capitais.