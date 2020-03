Operação Fora de Jogo faz 47 arguidos

Autoridade Tributária ( AT ) elegeram alvos prioritários nesta primeira fase da operação no terreno buscas ao F.C. Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Marítimo, Estoril, Portimonense e outros clubes. A operação de apreensão de documentos, digitais e em papel relacionados com negócios milionários de jogadores, estende-se ao escritório de Carlos Osório de Castro, advogado de Ronaldo e do empresário Jorge Mendes. O superagente é outro dos visados: processo prevê buscas aos escritórios da Gestifute, no Porto e em Lisboa, e às duas residências de Mendes no Porto.

Foram constituídos 47 arguidos no âmbito da operação Fora de Jogo . Entre os arguidos - 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares - constam jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos. Há suspeitas de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais."No inquérito investigam-se negócios do futebol profissional, efetuados a partir do ano de 2015, e que terão envolvido atuações destinadas a evitar o pagamento das prestações tributárias devidas ao Estado", refere o comunicado do MP que dá conta de que foram realizadas buscas em 56 locais 40 buscas domiciliárias e 31 buscas não domiciliárias, designadamente, em diversos clubes de futebol e respetivas sociedades e 5 buscas a escritórios de advogados, avnaça o Minsitério Público em comunicado.Estas diligências decorreram em vários pontos do território nacional e envolveram 11 magistrados do Ministério Público do DCIAP, 7 magistrados judiciais, 101 inspetores Tributários e 181 militares da Unidade da Ação Fiscal da GNR , num total de 290 pessoas.tinha avançado ao início da manhã que o MP e a

As casas de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas (é visado mas por negócios não realizados pela sua gestão), António Salvador (presidente do Braga), dos jogadores Casillas, Jackson Martinez, Maxi Pereira, Danilo Pereira são outros dos alvos que constam nos processos, um total de, pelo menos, seis mega investigações aos negócios obscuros do futebol português que contaram com uma ajuda preciosa: as revelações feitas pelo pirata informático Rui Pinto no caso Football Leaks.

Conforme a SÁBADO revelou há cerca de um mês, a quase totalidade destes processos visam os contratos relativos aos direitos económicos de jogadores de futebol profissional, bem como os contratos de direitos de imagem, de atribuição de prémios de assinatura e pagamentos de comissões a terceiros pela intermediação na contratação ou na renovação dos contratos de trabalho dos atletas.



A suspeita principal é de que clubes, sociedades anónimas desportivas, administradores, jogadores, treinadores, diretores desportivos, agentes e advogados recorreram a alegados documentos contabilísticos fictícios para empolar custos. Por exemplo, faturas que não correspondem a serviços reais prestados por quem as emite. Os esquemas são complexos, mas terão um grande objetivo: fugir aos pagamentos de IVA e de IRS, bem como às contribuições para a Segurança Social. Em causa estão crimes que, a comprovarem-se, poderão ter lesado o Estado português em muitos milhões de euros de impostos não pagos.