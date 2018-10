Mais de 200 operacionais e cinco meios aéreos estão envolvidos no combate ao incêndio que lavra desde as 11h02 de terça-feira em Vade, Vila Verde, Braga.

Segundo Hermenegildo Abreu, comandante distrital de Operações de Socorro de Braga, a aposta passa por um "combate musculado", que pelas 9h30 mobilizava no terreno 215 operacionais, 67 meios terrestres e cinco meios aéreos.



"O vento continua forte, com rajadas que chegam a atingir os 50 quilómetros por hora, e esse tem sido um grande problema. Os acessos também são difíceis, mas o incêndio está a ceder aos meios", acrescentou.



Disse ainda que não há habitações nem populações em risco.



"É só mato", referiu.



Também em Vila Verde, um incêndio que deflagrou pelas 16h12 de segunda-feira em Aboim da Nóbrega está em conclusão, mas no terreno mantêm-se 82 operacionais e 26 viaturas, para consolidar o rescaldo.