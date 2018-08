O lançamento de fogo-de-artifício é uma das atracções das festas da Agonia, nomeadamente a Serenata de domingo à noite da ponte Eiffel, que será, por isso, cancelada.

A comissão de festas da Senhora da Agonia anunciou a antecipação para as 23:00 do fogo-de-artifício lançado esta sexta-feira no jardim da marginal de Viana do Castelo, pois a partir das 00:00 entra em vigor a proibição decretada pelo Governo.



A comissão de festas revelou ainda que nos restantes dias da romaria, que termina segunda-feira, acatará o despacho governamental que proíbe o lançamento de fogo-de-artifício devido às condições climatéricas.



Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal, o Governo, através do Ministro da Administração Interna assinou esta sexta-feira o despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta para o período compreendido entre os dias 18 e 22 de Agosto, para os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.



A Autoridade Nacional de Protecção Civil colocou em alerta vermelho, a partir de sábado, sete distritos do norte do país, face às previsões de tempo quente e seco e vento forte.



A partir das 00:00 de sábado e até segunda-feira estarão em alerta vermelho, para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.



No âmbito da declaração, prevista na Lei de Bases de Protecção Civil, serão implementadas medidas de carácter excepcional, como "a proibição total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que possam ter sido emitidas, enquanto vigorar a situação de alerta", indica comunicado da tutela.



Para além desta medida, será aumentado o "grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de protecção e socorro que possam vir a ser desencadeadas".



Também o "aumento do grau de prontidão e mobilização de equipas de emergência médica, saúde pública e apoio psicossocial, pelas entidades competentes das áreas da saúde e da segurança social" e mobilização em permanência das equipas de Sapadores Florestais, do Corpo Nacional de Agentes Florestais e dos Vigilantes da Natureza que integram o dispositivo de prevenção e combate a incêndios.



Até 22 de Agosto, será ainda proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem.



"O Governo acompanha em permanência o evoluir da situação operacional e apela aos cidadãos para que adequem os seus comportamentos ao quadro meteorológico que tem sido amplamente divulgado", assinala.