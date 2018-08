O alerta máximo abrange sete distritos: Braga, Bragança, Guarda. Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Eduardo Cabrita decretou esta sexta-feira uma situação de alerta no país, entre 18 e 22 de Agosto, para 29 concelhos dos sete distritos em alerta vermelho: Braga, Bragança, Guarda. Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. O ministro da Administração Interna decretou uma série de medidas de reforço para a prevenção de incêndios nos locais com o alerta máximo.



O ministro assinou esta sexta-feira o despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta.

Serão reforçados os meios para as operações de vigilância e fiscalização, a mobilização em permanência de equipas de sapadores florestais, o reforço dos agentes da GNR e PSP e o cancelamento de licenças de férias a agentes das forças de segurança em caso de necessidade. É também aumentada a mobilização de equipas na área da saúde e das operadoras de redes móveis e fixas e de energia, bem como o seu nível de "prontidão" em caso de urgência.



Fica estabelecida a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem, conforme definido nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI).



Estarão igualmente dispensados do serviço público trabalhadores de Administração Pública e do sector privado que desempenham funções cumulativas com a de bombeiro voluntário.

Por outro lado, numa altura em que há muitas festas de Verão nas aldeias do país, está expressamente proibida a utilização do fogo-de-artifício. As licenças já emitidas a autorizar os foguetórios estão automaticamente suspensas.

O Ministro sublinha que o Governo está a acompanhar "em permanência o evoluir da situação operacional e apela aos cidadãos para que adequem os seus comportamentos ao quadro meteorológico".