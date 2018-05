Bruno Miguel, o inspector da Polícia Judiciária (PJ) que liderou a investigação do caso Fizz, testemunhou hoje em tribunal que percebeu quem era o alegado corruptor de Orlando Figueira – o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente – através do Google."Detectámos a ligação entre a Sonangol (da qual Vicente foi presidente) e a Primagest (empresa que terá pago as luvas ao procurador) através de pesquisas na Internet, googlando, e de notícias", contou.O inspector encontrou ainda a "coincidência de datas" entre pagamentos feitos a Orlando Figueira, então procurador no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), e o arquivamento de um processo sobre Vicente.A Operação Fizz sustenta a suspeita em como Vicente corrompeu Figueira pagando-lhe 760 mil euros para que arquivasse dois inquéritos que corriam sobre o ex-vice-presidente angolano no DCIAP. Entre eles, o da Portmill, que visa a aquisição de um apartamento de luxo no Estoril em 2008.