Um homem ficou preso esta segunda-feira numa estrutura de betão na Amadora. O episódio ocorreu durante as obras de demolição de um antigo depósito de água e o trabalhador encontra-se, neste momento, com as pernas presas nos escombros.

O alerta foi dado por volta das 10 horas da manhã e, devido ao peso do betão, as equipas de emergência ainda se encontram no local a proceder à retirada do homem.

A vítima, de 40 anos, encontra-se em estado grave e está a ser acompanhada por elementos do INEM, tendo sido sedada, indicou Mário Conde, comandante dos Bombeiros da Amadora, ao Jornal de Notícias.

"É uma operação complicada, nada fácil de resolver", admitiu Mário Conde. "Pela altura [a que está a vítima], a estrutura está instável e a vítima está presa pelas pernas", explicou.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa ao jornal, estão no local sete veículos e 17 operacionais.