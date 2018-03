A antiga funcionária do Departamento Central de Investigação e Acção Penal Isabel Conceição contou, esta terça-feira, em tribunal como cumpria as ordens do ex-procurador Orlando Figueira relativamente aos processos judiciais contra Manuel Vicente. Segundo explicou aos juízes, Orlando Figueira exigia que o nome do antigo vice-presidente de Angila fosse removido dos autos do caso Portmill. Além disso, revelou, era-lhe também exigido que cumprisse os actos processuais relativos a casos que incluíssem Vicente com mais rapidez."Se pensasse corrector branco, notava-se. Se usasse um marcador preto, também se ficava a notar. Experimentei de várias formas, tirei fotocópias, e a única hipótese foi cortar com um x-acto", revelou durante a audiência, citada pelo Observador, admitindo que "nunca" tinha cumprido "um despacho assim" e que teve que pensar como o poderia cumprir.Quando questionada por uma das juízes assistentes sobre o facto de não ter pedido ajuda a Orlando Figueira para cumprir o despacho, perante as dificuldades sentidas, respondeu que não questionava as ordens recebidas.O processo Operação Fizz, que tem ainda como arguidos o engenheiro Armindo Pires e o advogado Paulo Blanco, assenta na acusação de que Manuel Vicente corrompeu Orlando Figueira, com o pagamento de 760 mil euros, para que este arquivasse dois inquéritos, um deles o caso Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril.Manuel Vicente foi acusado de corrupção ativa, mas o seu processo foi separado da Operação Fizz no início do julgamento, numa altura de grande tensão nas relações diplomáticas entre Angola e Portugal e vários apelos públicos ao desanuviamento das mesmas.