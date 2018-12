João Soares considera que o "tempo de ponderação é bom". Dois diplomas vão ficar na gaveta.

Os filhos do antigo Presidente da República Mário Soares não aprovam a trasladação dos restos mortais do pai para o Panteão Nacional e vão, deste modo, travar o processo. Actualmente, existem dois diplomas - um deles tem como primeiro subscritor o socialista Miranda Calha - a aguardar agendamento no Parlamento, mas os mesmos não irão avançar. A vontade das famílias é intransponível pois o Código Civil que é aos parentes dos mortos que pertence a tutela dos restos mortais. E, neste momento, João e Isabel Soares não pretendem que o processo avance.



João Soares, que se mostrou sensibilizado com as propostas em declarações ao Diário de Notícias, considera que "fazer uma lei especial para Mário Soares e os ex-Presidentes seria absurdo", ainda para mais porque "os casos [dos ex-PR] são diferentes". "O tempo de ponderação é bom. Estamos a falar do Panteão e falar do Panteão é falar de uma perspectiva da eternidade. Não há nenhuma lufa-lufa, nenhuma pressa. Pessoalmente, acho que a lei deve ser respeitada até porque 20 anos não são nada. Insisto: estamos a falar da eternidade, não estamos a falar de amanhã", explicou.



Também a irmã, Isabel, considera que a transladação pode não ser a melhor opção. "Para mim, é muito importante que os meus pais estejam os dois juntos como estiveram toda a vida. É algo que me deixa muito confortável", disse também ao DN.



Mário Soares faleceu a 7 de Janeiro de 2017 no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, depois de ter permanecido internado 25 dias, os últimos dos quais em "coma profundo".



O Governo decretou então três dias de luto nacional e um funeral com honras de Estado, tendo o corpo do ex-chefe de Estado permanecido mais de 24 horas na Sala dos Azulejos do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, por onde passaram as mais destacadas figuras da política portuguesa.



A urna depositada em cima de um armão militar puxado por cavalos seguiu depois para o Cemitério dos Prazeres, onde se realizou uma homenagem ao chamado "pai da democracia" portuguesa.