Mário Soares, duas vezes primeiro -ministro, duas vezes Presidente da República, fundador do PS e figura marcante da democracia portuguesa, morreu há dois anos, a 7 de janeiro de 2017, sem deixar testamento –, mas deixando uma herança. Valiosa, mas que, curiosamente, tem sido encarada sem dramas e com tempo pelos dois herdeiros diretos: os filhos João e Isabel Soares. E há razões para isso, mas o processo está em curso.Em junho do ano passado, na última declaração de interesses que entregou no Tribunal Constitucional (TC), o filho João Soares, deputado, escreveu: "Logo que a divisão do património herdado esteja feita se fará a descrição detalhada do que passa a ser meu. Todos os bens estão no País. Não há bens no estrangeiro." Declarou ainda 500 mil euros num depósito na CGD, "resultante da divisão das contas de Maria de Jesus e Mário Soares", o que permite supor que o total das mesmas, a dividir por dois – ele e a irmã mais nova, Isabel – ascenderia a mais de 1 milhão de euros.De resto, essa informação bate certo com o declarado pelo próprio Mário Soares na última declaração de interesses que entregou no TC, há 14 anos, e consultada pela SÁBADO, em que os ativos financeiros e as contas – a grande maioria em fundos de investimento – totalizavam já perto de 700 mil euros.Assim, o que falta dividir é o património imobiliário e o Colégio Moderno. No início de 2017, a 27 de janeiro, foi feita a habilitação legal de herdeiros.

