Para poupar nos custos, direcção quer manter apenas o arquivo do antigo Presidente da República e de mais "dois ou três" amigos próximos.

Com menos apoios, após a morte do antigo Presidente da República, a Fundação Mário Soares registou no ano passado um prejuízo de 388 mil euros. Assim, o destino de alguns dos espólios da Fundação é incerto. Actualmente, está a ser estudada uma proposta defendida pela actual direcção para que a Fundação guarde apenas o arquivo pessoal de Mário Soares e de mais "dois ou três" amigos próximos, revela o Público.

Caso seja aceite, a proposta implica que todos os arquivos existentes na Fundação Mário Soares sejam transferidos – podendo a transferência de alguns ser para a Torre do Tombo. Entre os espólios a manter está o de Francisco Ramos da Costa, fundador do PS, e o de Manuel Mendes, íntimo de Mário Soares.

Desde a morte do antigo Presidente da República que a Fundação se mudou. De acordo com o jornal, enquanto Mário Soares foi vivo, a instituição editava livros, promovia exposições e beneficiava de donativos e outros subsídios. Com menos apoios, em 2016 a Fundação registou um saldo negativo de mais de 280 mil euros. Em 2017, os prejuízos chegaram aos 388 mil euros, de acordo com o relatório de contas.

"O falecimento do presidente da Fundação teve consequências significativas nas actividades desenvolvidas no decorrer do ano e, ainda, importantes reflexos que afectaram a instituição no plano económico e financeiro. O conselho fiscal toma em consideração este facto na apreciação da situação patrimonial da fundação e respectivas consequências, bem como os esforços desenvolvidos pelo conselho de administração no sentido de encontrar soluções para os problemas daí decorrentes", refere o relatório do conselho fiscal de 2017.