A ex-deputada do Bloco de Esquerda Joana Amaral Dias usou as redes sociais para divulgar aquilo que considera ser um caso "incompreensível num País progressista" e publicou uma lista do que disse serem os onze motoristas do primeiro-ministro, António Costa. Na publicação feita na página da também comentadora da CMTV mostrava-se que os funcionários auferem um salário bruto de 2.121,32 euros. Em resposta à SÁBADO, o gabinete do primeiro-ministro explicou que a definição do gabinete dos líderes dos Executivos foi aprovada pelo Governo anterior, liderado por Pedro Passos Coelho, do qual transitam 7 dos 11 motoristas em funções. Estes servem todo o gabinete e "não apenas António Costa".

"Conforme informação publicada no portal do Governo, regista-se que à data, o Gabinete do Primeiro-Ministro não tem o quadro de motoristas completo", cujo máximo são 12, explicou o gabinete do primeiro-ministro, acrescentando que "7 dos 11 motoristas em funções transitaram do anterior Governo". Além disso, acrescentou a mesma fonte, "a composição e a dotação dos membros do GPM" foi regulada por "um diploma aprovado pelo anterior Governo" - DL 12/2012, de 20 de janeiro -, onde também ficou definido o salário de todos os elementos do gabinete.