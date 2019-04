Agressões aconteceram na Travessa Senhor da Boa Morte, no Porto. PSP identificou três pessoas.

Um distribuidor de produtos de um hipermercado foi agredido por 15 pessoas na Travessa Senhor da Boa Morte, no Porto, ficando com hematomas na cara e com a roupa rasgada.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o brasileiro ia a passar com a carrinha, mas desviou-se e tocou nos guarda-sóis de uma esplanada.



A PSP, que está a investigar o caso, identificou três pessoas.



