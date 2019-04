A polícia de Loures deteve um jovem acusado de praticar violência doméstica contra a própria mãe. Mulher diz ainda que foi impedida de sair de casa.

A PSP deteve um homem de 24 anos acusado de praticar violência doméstica contra a mãe. A detenção foi feita esta quinta-feira no conselho de Loures, Lisboa.



A denúncia foi feita às autoridades pela própria mulher, de 60 anos, que afirma ter sido agredida pelo filho e apresentando sinais de agressão na cara, refere em comunicado aquela força. A mulher afirma ainda que foi impedida de sair de casa pelo filho e de tentar contactar a polícia ou outros meios de segurança. Esta situação ter-se-á verificado durante algum tempo.



A fuga terá acontecido graças a uma distração do alegado agressor, informa a PSP através de comunicado.



De acordo com a polícia, a mulher já tinha sido vítima de outros episódios de violência física e psicológica por parte do filho, mas nunca os tinha denunciado, por temer pelo que pudesse acontecer ao descendente. Ao que apuraram as autoridades, a alegada vítima vivia num estado de constante medo e receio pelo seu bem-estar que se tornava mais agressiva para com ela a cada dia.



O mandato foi emitido pela Autoridade de Polícia Criminal e o sujeito foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Loures, para 1º interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.



Aumentaram casos de violência doméstica em Portugal



Nos primeiros três meses de 2019, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) recebeu 3.487 novos processos por violência doméstica – quase 30% mais inquéritos do que no mesmo período do ano passado.



Esta é uma tendência que contradiz o Relatório Anual de Segurança de 2018, que indicava que tinham diminuído os casos de violência doméstica abertos – eram mais de 26 mil no ano passado, menos 0,9% que em 2017.

A mesma tendência foi revelada pelo Ministério Público, que revelou dados sobre o distrito judicial de Lisboa, indicando que, no primeiro semestre de 2017, apenas 960 dos quase seis mil inquéritos na PGDL ainda poderiam ir a julgamento.