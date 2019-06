Um agricultor que agrediu a mulher durante mais de 50 anos foi detido, depois de agredir fisicamente e abusar sexualmente da mulher durante o período mencionado, escreve o Jornal de Notícias. O agressor utilizava paus para bater na esposa, deixando-a muitas vezes inconsciente e forçava-a a manter relações sexuais.

A mulher nunca apresentou queixa e não se dirigia a hospitais para tratar dos ferimentos, cuidando dos mesmos em casa.

Os oito filhos do casal também foram vítimas da violência doméstica do pai, mas mantiveram-se em silêncio. Eram agredidos quase diariamente.

O caso só foi denunciado por uma das filhas do casal, com 46 anos, que encontrou a mãe, de 81 anos, prostrada na cama depois de ter sido agredida com uma enxada na cabeça pelo marido, com a mesma idade.

O idoso foi levado para a Ala Psiquiátrica da cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, e desconfia-se que sofra de demência e esquizofrenia.

O casal e os filhos viviam numa moradia isolada numa pequena aldeia da Póvoa de Varzim, o que contribuiu para a ausência de denúncia dos crimes.

A GNR ficou a saber do caso pela filha do casal, seguindo-se as diligências do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR do Porto, que terminaram com a detenção do octogenário.