Festival Estoril Lisboa troca imagem da Ponte 25 de Abril pela “Golden Gate” em cartaz do evento

A organização quereria colocar, no cartaz de promoção, a Ponte 25 de Abril, mas acabou por ilustrar o festival de música com a ponte Golden Gate, localizada em São Francisco, nos EUA.

O erro não passou despercebido nas redes sociais e está a dar que falar: O Festival Estoril Lisboa, que traz à capital o melhor da música erudita, está a ser publicitado, em 'mupis' e cartazes espalhados pela cidade, com a imagem da ponte errada.







Festival Estoril Lisboa promovido com imagem da ponte Golden Gate em São Francisco

Morrison-Knudsen, mas os internautas portugueses não deixaram o erro passar e multiplicam-se as publicações a dar conta da 'gaffe'.



A 47.ª edição do Festival Estoril Lisboa decorreu entre 25 de junho e 12 de julho e contou com a Esemble Darcos, a Orquestra da Gulbenkian ou Olivier Latry entre os nomes que figuram no cartaz.



O evento teve o apoio do Ministério da Cultura, da Direção-Geral das Artes, da Câmara de Lisboa, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Santa Casa, entre outras entidades.

É 'comum' confundirem-se as duas pontes, muito semelhantes e que até tiveram a mesma empresa de construção envolvida, a