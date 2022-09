Portugal com boa nota na luta contra o plástico (mas faltam deveres)

Numa avaliação feita aos países da União Europeia, Portugal é dado como um bom exemplo. Mas as ONG's Associação Zero e Sciaena alertam para a falta de responsabilidade dos produtores e para as falhas na recolha seletiva para reciclagem.

O mundo está a lutar contra o plástico e, em 2019, a União Europeia avançou com uma diretiva de combate aos objetos de plástico de uso único. Numa avaliação de várias organizações não-governamentais de defesa do ambiente agora divulgada, Portugal surge com nota positiva no que toca à implementação das regras. Porém, o relatório da Rethink Plastic Alliance (RPA) e do movimento Break Free From Plastic adianta que ainda há regras ainda não transpostas para a legislação nacional, entre elas a responsabilidade alargada do produtor e a recolha selectiva para reciclagem.