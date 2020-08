Festa do Avante: DGS diz que não toma decisões políticas

O Secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales informou que a Direção-Geral de Saúde está a traçar planos de contingência com o PCP para a realização da Festa do Avante.Questionado sobre a permissão de realização da festa, Sales afirmou que a DGS "não toma decisões políticas, toma decisões técnicas" e que por isso não se podia pronunciar sobre a realização ou não daquele evento político. E que todas as reuniões entre a DGS e a entidade promotora da festa serão de "caráter exclusivamente técnico"."Existe um trabalho conjunto a fazer com grande ponderação e essencialmente fruto de uma avaliação, também avaliação do risco e da própria atividade epidémica", disse o governante durante a conferência de imprensa sobre a pandemia desta segunda-feira. Desse trabalho conjunto sairá um "documento inicial" sobre o qual irá ser realizado um "trabalho técnico exaustivo e progressivo" para que possam ser tomadas "boas decisões".Ainda sobre eventos de cariz público, Lacerda Sales diz que a DGS te, falado "com a entidade promotora de cada uma dos eventos, seja a Festa do Avante, seja futebol, porque cada situação" inspira cuidados diferentes e que a estratégia que está a ser adotada é a de "avaliação a cada caso e a cada momento", e, até "prova em contrário", será esta a estratégia.A organização da Festa do Avante! garantiu na semana passada o escrupuloso cumprimento das regras de distanciamento e higiene sanitários impostos pelas autoridades, devido à pandemia de covid-19, num recinto cuja lotação oficial é de 100 mil pessoas. A festa do Avante está marcada para decorrer na Atalaia e do Cabo da Marinha, Amora, Seixal, entre 4 e 6 de setembro.