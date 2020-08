Não há decisões definitivas num momento de grandes incertezas", continuou. "Gostava de reafirmar esta ideia que a DGS ouve os seus peritos e todas as entidas que possam contribuir para a melhoria de todas as estratégias que têm corrido - como aqui foi referido - Bem. E temos aprendido com o que correu menos bem", concluiu.

Rui Portugal, vice-diretor da Direção-Geral de Saúde, nega que, para já, seja necessário restringir, a nível nacional, as visitas aos lares. O médico de saúde pública explica que as orientações atualmente devem ser feitas a nível local e regional, dependendo do surgimento de um novo surto particularmente agressivo ou que se tema o aparecimento do mesmo. Mas não fica de fora a hipótese de que, caso venha a ser preciso, seja emitido um parecer que condicione as visitas aos lares de forma nacional.O dirigente da DGS respondia aos jornalistas na conferência de imprensa sobre a pandemia de covid-19 e quando questionado sobre a possibilidade de virem a ser proibidas de novo as visitas aos lares devido ao surgimento de novos surtos. De acordo com Rui Portugal, não há ainda motivos para uma proibição a nível nacional, devendo antes ser analisado caso a caso de forma regional ou local. "Fará muito mais sentido fazer as avaliações regionais e locais do que uma decisão nacional. Não quer dizer que amanhã a situação não seja totalmente diferente, como tantas vezes já aconteceu nesta pandemia", completou o médico.Relativamente aos lares, o secretário de Estado António Lacerda Sales referiu ainda que existem 72 lares com casos ativos de covid-19, o que representa 2% do universo total, notando-se uma "tendência de diminuição", apesar de haver alguns focos novos.O secretário de Estado de Saúde afirmou que a semana passada, entre 2 e 8 de agosto, foi a semana "com menor número de infeções desde a semana que terminou a 15 de março". Esta era a semana em que devia ter entrado em atividade a aplicação StayAway Covid, mas a mesma ainda não está disponível.Sales informou que o documento que aciona esta aplicação e lhe permite entrar em vigor já foi promulgado pelo Presidente da República, mas não foi ainda publicado. "Concerteza que estarão por dias novidades sobre esta matéria", acrescentou ainda o governante.Esta segunda-feira a Ordem dos Médicos emitiu um documento onde aconselha a obrigatoriedade do uso de máscaras de forma permanente, incluindo ao ar livre. Sales agradeceu o contributo da Ordem dos Médicos e do documento que lança várias linhas, mas diz que, para já, vão continuar a estudar a proposta e decidir de acordo com "a melhor evidência disponível".O que "temos sempre feito é antecipar e, com estes contributos da Ordem dos Médicos, e de outros especialistas, continuaremos a tentar antecipar dentro do que é possível".Já Rui Portugal lembre que "a melhor evidência disponível é, por vezes, contraditória de alguns autores para outros, e é obrigatório fazer uma avaliação ponderada e sólida". "

Questionado devido às recomendações da Direção-Geral do Consumido, que emitiu 4 alertas sobre máscaras com defeitos, Lacerda Sales indicou que existe uma "entidade fiscalizadora" e que essas máscaras que não são devidamente avaliadas "não deverão estar no mercado".