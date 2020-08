Em 101 dias, não se registou um caso de transmissão comunitária do novo coronavírus na Nova Zelândia. Com 1.219 casos confirmados desde o início da pandemia e 22 mortes, os kiwis apresentam uma taxa de 243 casos confirmados por milhão de habitantes – Portugal tem 5.282 casos por milhão. Por outro lado, a Nova Zelândia tem metade da população e nenhuma fronteira terrestre.Contudo, nem tudo correu bem neste caso de sucesso e, segundo a Reuters, a "fadiga Covid" pode levar a um ressurgimento de casos e funcionar contra a primeira-ministra Jacinda Ardern nas eleições de 19 de setembro.A 19 de março, a Nova Zelândia fechou as suas fronteiras, uma situação que se mantém até hoje a não ser para os cidadãos e residentes do país. Estes últimos, caso não fiquem em território neozelandês (com a visita a durar menos que 90 dias), têm que pagar €1.736 para compensar o governo.A compensação está relacionada com a quarentena de 14 dias a que quem entra no país é obrigado. O cidadão ou residente tem que passar esses 14 dias em quartos de instalações aprovadas pelas autoridades de saúde: o chamado "isolamento gerido".E quem quiser ver a família e voltar ao país estrangeiro onde vive, mas não puder pagar? Só esta segunda-feira, dia 10 de agosto, é que o governo se manifestou: cada caso será analisado - mas não é indicado em quanto tempo -, e motivos como dificuldades financeiras ou compassivos, entre outras circunstâncias especiais, podem permitir o não pagamento de taxa.Num país de cinco milhões de pessoas, só 646 mil instalaram a app NZ COVID Tracer, que permite o rastreamento de contactos de uma pessoa infetada. Segundo a Reuters, as autoridades estão preocupadas com as pessoas que não usam a app e com a recusa de testes.Entre os neozelandeses que voltaram ao país, registaram-se algumas fugas à quarentena. O governo apostou no aumento dos testes em instalações de isolamento gerido e começou a trabalhar em tecnologia de localização de pessoas via Bluetooth.Ashley Bloomfield, o diretor-geral de saúde neozelandês, avisou: "Vimos como no estrangeiro quão rápido o vírus pode reemergir e espalhar-se em locais onde estava controlado, e precisamos de estar preparados para reagir a novos casos futuros na Nova Zelândia."As pessoas foram ainda instadas a incluir máscaras nos seus kits de emergência para terramotos, apesar de o seu uso generalizado não estar em vigor. Isto porque quando os neozelandeses saíram do confinamento, já havia poucos casos no país e não foi incutido o uso de máscara.Economistas consultados pelo site stuff.co.nz fazem agora as previsões melhores do que as anteriores. Há quatro meses, era esperado que o desemprego chegasse aos 11%, mas agora, o valor foi revisto para menos de 8%.O desempenho da economia foi melhor que o esperado devido à reabertura no país, e à extensão dos apoios do governo aos salários. Contudo, este último termina em setembro.Segundo a TIME, a indústria neozelandesa do turismo colapsou, num país mais isolado do mundo do que nunca.No primeiro semestre, economistas do banco Westpac estimaram uma queda da economia de 15%, com uma recuperação de 14% em setembro, em grande parte devido ao consumo das famílias.Em vez de 100 mil neozelandeses a receber subsídio de desemprego desde março, como era previsto, registam-se 60 mil pessoas nessa situação.