Fernando Medina explica o seu primeiro orçamento e a manutenção das "contas certas"

Medina: "Em nenhum dicionário do mundo esta é uma política de austeridade".

Depois de ter elencado a consolidação orçamental como primeira prioridade da política do Governo, Medina responde a um jornalista sobre se esta é uma política de austeridade. "Em nenhum dicionário do mundo esta é uma política de austeridade", aponta o ministro, citando o aumento de 10 euros de pensionistas, a redução do ISP (que compensa 72% do aumento do preço da gasolina e 52% do gasóleo, segundo Medina), ou o aumento do salário mínimo (pago pelos privados).



O ministro afasta "por completo qualquer insinuação de regresso à austeridade". Medina parece sugerir que esforços maiores sobre os rendimentos - nomeadamente na frente dos salários - "um motor interno adicional ao motor da inflação que está a ser importada".