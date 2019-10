"Fechos rotativos". Foi esta a solução encontrada pelo diretor do agrupamento de escolas de Póvoa de Santa Iria por não estarem "reunidas as condições mínimas de segurança" devido à falta de assistentes operacionais.Ao longo da próxima semana e a partir de segunda-feira, 21 de outubro, oito escolas do agrupamento da Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, vão encerrar rotativamente, anunciou a direção do agrupamento em comunicado. "Face ao número reduzido de assistentes operacionais para assegurar as necessidades mínimas, do Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria, a direção tem procedido diariamente à deslocação destes trabalhadores entre as diferentes escolas, tentando assegurar o seu funcionamento como uma situação de último recurso", lê-se no documento assinado pelo diretor Pedro Miguel Soares Ferreira."A falta de assistentes operacionais tem provocado a exaustão dos que se encontram ao serviço pelas imensas tarefas que realizam dia após dia e pela instabilidade causada na constante mudança de escola, levando muitos a recorrer a atestado/baixa médica", adianta o documento.Entre 21 e 25 de outubro, estas escolas vão fechar na seguinte ordem em cada um dos dias: Escola Básica n.º1; Escola Básica n.º4; Escola Básica Aristides de Sousa Mendes; Escola Básica Póvoa Norte; e Jardim de Infância Quinta da Piedade.A partir de 28 de outubro e até dia 30, fecham a Escola Básica das Bragadas, a Escola Básica do Casal da Serra e a Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco, uma por dia.Até que os assistentes operacionais sejam reforçados ou que os funcionários sob baixas médicas voltem, os fechos rotativos mantêm-se, indica a direção.Questionado pela, fonte oficial do Ministério da Educação indica que a escola "viu o seu corpo de funcionários reforçado no concurso que autorizou a contratação de 1067 assistentes operacionais, estando o processo de contratação, por parte da escola, em fase de conclusão"."Esta escola foi autorizada a contratar três funcionários a tempo indeterminado (vínculo permanente). Na próxima semana, estes funcionários apresentar-se-ão ao serviço", indica o Governo.No entanto, não indica se os três contratados já se encontravam a trabalhar na escola ou não. O concurso tem servido também para auxiliares que já trabalham nas escolas como tarefeiros ou com contratos a termo entrarem nos quadros "Adicionalmente, as escolas podem recorrer à bolsa de contratação assim que tenham concluído o processo de contratação do(s) funcionário(s) a tempo indeterminado que lhes foi atribuído. Esta bolsa permite substituir as ausências sempre que estas comprometam o rácio", acrescenta o Ministério.