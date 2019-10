Mais de um mês depois do arranque do ano letivo de 2019/20, escolas têm ainda 2175 horários de professores por preencher. De acordo com o Jornal de Notícias, a falta de docentes deixou 1775 horários incompletos e pelo menos 147, apesar de completos, não tiveram a sua candidatura aceite.

O número revela que, como cada vaga pode corresponder a dar aulas a mais que uma turma, existem mais de duas mil turmas que estão sem professor em pelo menos uma disciplina.

As estatísticas de educação do autor do blogue De Ar Lindo, o professor Arlindo Ferreira, revelam que as disciplinas que mais carecem de professores são Geografia, Inglês e Informática. Já as regiões onde mais turmas estão ainda sem professor colocado são as de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.

Ao Jornal de Notícias, o Ministério da Educação revelou ter sinalizado "casos muito pontuais" de escolas que estão com dificuldade em preencher horários.