O ministro dos Negócios Estrangeiros português admitiu hoje em Paris que há "muitas coisas ainda a aperfeiçoar" no voto por correspondência dos cerca de 1,4 milhões de votantes portugueses que residem no estrangeiro.Após várias queixas das comunidades portuguesas espalhadas pelo Mundo e com os votos da emigração contados, Augusto Santos Silva considerou que existem problemas que podem ser ultrapassados."Pensamos aperfeiçoá-lo. A Assembleia da República vai também certamente fazer a avaliação. [...] O número de eleitores passou para 1,4 milhões e em termos de votos, isso significou cinco vezes mais votos nestas eleições do que tinha ocorrido nas eleições anteriores, que é um resultado notável", mas "há muitas coisas ainda a aperfeiçoar", admitiu Augusto Santos Silva em declarações aos jornalistas.O ministro dos Negócios Estrangeiros português esteve esta manhã presente no colóquio sobre o centenário da língua portuguesa que se realiza esta sexta-feira e sábado na universidade Sorbonne, em Paris.Em resposta aos jornalistas, Augusto Santos Silva enumerou ainda alguns dos problemas sentidos pelas comunidades portuguesas."Nalguns países, incluindo os Estados Unidos, o facto de, em obediência à União Postal Internacional, a referência ao porte pago estar em francês colocou dificuldades porque não estava em inglês", disse."Também verificámos que os boletins de votos que foram expedidos chegaram mais tarde do que supúnhamos a países como o Brasil, porque houve problemas de natureza sindical. Na África do Sul foi ao contrário, foi a expedição de lá para cá. Tudo isto são questões técnicas que são facilmente aperfeiçoáveis", enumerou.O ministro foi reconduzido no cargo antes da contagem total dos votos. Após a contabilidade dos resultados nos círculos da emigração, Santos Silva soube que foi também eleito deputado, já depois de o PS ter sido convidado a formar governo."Porque é que nós em Portugal temos esta décalage? Porque, para que os votos por correspondência possam chegar, damos um intervalo de 10 dias a partir da data das eleições para receber os votos da emigração. Esse intervalo acabou dia 16. [...] Os deputados reúnem por direito próprio na terça-feira e um dia depois tomam posse pelo Governo. É um perfeito ritual democrático, inteiramente legítimo", indicou o governante,O número de votantes nas legislativas nos círculos da emigração aumentou em quase 130 mil, em virtude do recenseamento automático dos não residentes, mas a taxa de abstenção foi mais alta do que em 2015.Apesar de o número de votantes no estrangeiro ter passado de 28.354, em 2015, para 158.252, nas eleições de 06 de outubro passado (+129.898), a taxa de abstenção subiu ligeiramente, situando-se em 89,2% face aos 88,3% do sufrágio anterior.