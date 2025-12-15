Sismo de 3,5 na escala de Richter sentido no concelho de Évora

O abalo não causou danos pessoais ou materiais. IPMA adianta que foi registado às 09h39.

Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira no concelho de Évora, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)h



Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Évora e foi registado às 09h39.

O abalo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Évora".

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central adiantou à Lusa haver "relatos de vários populares que reportaram aos bombeiros e outros serviços terem sentido o sismo, mas até ao momento não há registo de danos estruturais".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2.0), muito pequenos (2.0-2.9), pequenos (3.0-3.9), ligeiros (4.0-4.9), moderados (5.0-5.9), fortes (6.0-6.9), grandes (7.0-7.9), importantes (8.0-8.9), excecionais (9.0-9.9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

A intensidade máxima IV (moderado) e V (forte) da escala de Mercalli modificada significa que a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos, os carros estacionados balançam, janelas e portas tremem e é sentido fora de casa.