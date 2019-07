Caso BES volta a ser adiado

O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) prolongou o prazo para a conclusão do inquérito ao Universo Espírito Santo em três meses.

A informação foi confirmada pela PGR em comunicado de imprensa: "O diretor do DCIAP decidiu, ao abrigo do disposto na última parte do n.º 7 do artigo 276.º do CPP, fixar 'o prazo de três meses, contados a partir da devolução dos elementos probatórios em poder das autoridades suíças e apreendidos à ordem dos autos', para a conclusão do inquérito", lê-se no comunicado.



O prazo anterior era de 8 de julho de 2019, que surgiu após outro adiamento. Na altura, foi considerado que os "elementos em falta relativamente à devolução das cartas rogatórias, nomeadamente da Suíça (…), mostravam-se imprescindíveis à apreciação objetiva e subjetiva da factualidade a que respeitavam", que "tinham sido efetuados novos pedidos de cooperação internacional", que havia "um acervo muito grande de traduções a realizar e que estava em curso" e havia audições – algumas no estrangeiro – e interrogatórios que ainda não tinham acontecido.