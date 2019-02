A realização das jornadas parlamentares do PCP levou ao cancelamento dos trabalhos parlamentares, incluindo das comissões, esta segunda e terça-feira. E foi essa mesma suspensão dos trabalhos que levou ao cancelamento de uma reunião dos parlamentares do PSD para preparar o debate de moção de censura, esta terça-feira à tarde.

Segundo o Público, a decisão de anula o encontro foi comunicada pelo líder da bancada social-democrata, Fernando Negrão, por correio eletrónico ainda na noite de segunda-feira. Tudo porque o facto de não haver trabalhadores na Assembleia da República obrigaria muitos deputados a uma viagem que não estava prevista.

Segundo a mesma fonte, Negrão pediu aos deputados que enviem contributos por escrito sobre o debate desta quarta-feira.

Esta segunda-feira, o líder do PSD admitiu que o voto favorável do PSD à iniciativa apresentada pelo CDS-PP é "simbólico". Contudo, acrescentou, não podia ser diferente para ser consequente com as críticas que o partido vai fazer durante o debate da moção de censura, na quarta-feira, no parlamento. "Se dizemos mal [no debate], íamos votar favoravelmente?", questionou.

Aos jornalistas, revelou ainda que não ponderou apresentar uma moção de censura ao Governo socialista porque, mesmo que fosse aprovada, ficaria sem "efeito prático", apenas antecipando as eleições em meses.