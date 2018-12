Se para o procurador Valter Alves "dificilmente nos casos de corrupção a prova colhida é tão vasta e cristalina", para a defesa só há provas de uma amizade. "E amizade não é crime"

Não foi apenas uma mesa oval que dividiu o Ministério Público e os advogados de defesa no debate instrutório do processo E-Toupeira desta segunda-feira: também foi a forma como se contou a história. Se para o procurador Valter Alves, autor da acusação do caso, "dificilmente nos casos de corrupção a prova colhida é tão vasta e cristalina", para a defesa só há provas de uma amizade. "E amizade não é crime", diz Rui Pedro Pinheiro, advogado do oficial de Justiça Júlio Loureiro.

São duas faces da mesma história. Pelo menos desde Março de 2017, Paulo Gonçalves terá solicitado aos funcionários de justiça José Silva e Júlio Loureiro que acedessem a processos pendentes e lhe transmitissem informações relativas a esses processos. Do assessor jurídico ambos recebiam merchandising do Benfica e bilhetes para o anel VIP do estádio Estádio da Luz – incluindo acesso a lounge com comida, bebida e parque para automóveis.

Para o Ministério Público, nas palavras do procurador Valter Alves, existe uma "teia de interesses e reciprocidades entre arguidos": "Há indícios directos de que José Silva acedeu a processos judiciais com interesse para a SAD do Benfica, mesmo alguns estando em segredo de justiça. Os arguidos aceitaram as contrapartidas feitas pelo clube, através de Paulo Gonçalves."

O objectivo de Paulo Gonçalves e da Benfica SAD, sustenta o MP, era "antecipar diligências processuais em que seria visada a Benfica SAD e seus membros ou ainda informações antecipadas de decisões judiciais, tudo em Benefício da SL Benfica Futebol SAD."

Portanto, o procurador Valter Alves diz que, em troca da informação recolhida pelas oficiais de Justiça, os bilhetes e demais ofertas eram "uma forma de recompensa". "Qual é o fundamento de oferecer tudo aos arguidos? Fazem isso a todos os adeptos? Não fazem! E qual é o fundamento de os funcionários judiciais acederem a processos de forma abusiva, colocando a sua carreira em risco?", argumentou o procurador.

"Quando o funcionário judicial José Silva estava a pedir bilhetes a Paulo Gonçalves, não era por amizade", afirmou o procurador no início do debate instrutório, que começou 30 minutos atrasado. "Não é crime ter amigos. Independentemente da relação [entre os arguidos], é crime os factos praticados."

O Ministério Público afirmou ainda que "a Benfica SAD está indiciada de forma directa às contrapartidas". Ou seja, tinha conhecimento da alegada "teia". "Paulo Gonçalves é o cerne e estava presente na maioria das reuniões da SAD, nas reuniões de Conselho Directivo, estava sempre no Estádio da Luz, estava assim sempre junto da liderança e tomadas de decisões da SAD", defende o procurador.





A versão da defesa: O elogio da amizade e o advogado que cita Shakespeare

Depois do procurador Valter Alves expôr à juíza Ana Peres as suas alegações, ao longo de 50 minutos de discurso, culminando no pedido de pronúncia de todos os arguidos, foi a vez do outro lado da mesa ser ouvido - a defesa dos arguidos.

Dos oficiais de Justiça, Paulo Gomes defendeu José Silva e Rui Pedro Pinheiro representou Júlio Loureiro. Paulo Gonçalves foi defendido por Carlos Abreu Pinto. Já a Benfica SAD foi representada por Paulo Saragoça da Matta, Rui Patrício e João Medeiros. Cada um com o seu cliente, mas o argumento foi comum: não há provas e são todos amigos.

"Este processo foi um assassinato cívico", alega Carlos Pinto Abreu, advogado do assessor jurídico. "Não há uma única prova pessoal, documental ou pericial, não há prova directa de que houve contrapartidas", diz. O jurista afirma ainda que "há falta de factos" na acusação, acrescentando que não tem "o quem, quando e porquê comprovados ou pelo menos os indícios". "Teia de interesses? Tudo é genérico. (...) São crimes sem factos e sem prova", conclui.

De pé e com uma postura assertiva, Rui Patrício cita Shakespeare para descrever o processo: "Muito Barulho por Nada", (Much Ado About Nothing, título original da peça). "Amesquinhou-se aqui a amizade. Havia várias relações de amizade e isso foi desvalorizado. Estas amizades são importantes por causa da leitura de comportamento. (...) Aquilo que parece uma troca de informações, é amizade", sublinhou o advogado da Benfica SAD.Paulo Gomes, advogado de José Silva, diz que é "normal arranjar bilhetes para os amigos". "Agora se é uma contrapartida. Não há um elemento concreto, uma prova directa, que prove que isto é corrupção", alegou.

Como exemplo, o jurista usou o caso do ministro das Finanças, Mário Centeno, quando pediu dois convites ao Benfica, para assistir ao jogo entre o Benfica e o FC Porto a 1 de Abril de 2017. O ministro e o filho iam para a bancada presidencial. "O que é que este caso tem de diferente do caso Centeno? O sr. José Augusto Silva é amigo pessoal de Paulo Gonçalves ao ponto de irem juntos de Matosinhos a Lisboa, de visitarem filhos ao hospital... e não pode receber bilhetes por amizade? Se há suspeitas de contrapartidas aqui, porque não há suspeitas de contrapartida no Centeno? E ao filho de Vieira? Os princípios são os mesmos! Mas José Silva foi constituído arguidos e o Vieira foi constituído arguido? Não. Porque José Silva é funcionário judicial", afirmou.

A defesa da Benfica SAD frisou que Paulo Gonçalves não pertence à liderança do clube - apesar de admitir o ex-assessor jurídico "ter sido importante no clube". É um dos "onze nadas" que a acusação apresenta, como descreveu Rui Patrício: "É ociosa a discussão sobre se o Paulo Gonçalves ia a 10 ou 20 reuniões. Tem graça a questão das línguas. Já toda a gente percebeu que Paulo Gonçalves era importante no clube. Não sou tonto. É claro que tinha um papel importante: era assessor jurídico do presidente para o futebol, que é o core business do clube. Mas isso não mostra a liderança", afirma Patrício.

"Independentemente de ser verdade ou não ser, quanto à imputação Paulo Gonçalves, sendo certo que dos autos não resulta evidência, não há evidência de que a Benfica SAD disso soubesse. Dos autos não vejo, mas não há evidência que a Benfica SAD soubesse", concluiu.