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Exames: Seguro exige salvaguarda do princípio da igualdade após reunião com Montenegro

Lusa 15:36
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Presidente da República defende que as falhas ou atrasos do devem ser assumidas e explicadas e que é preciso retirar lições deste processo.

O Presidente da República exigiu esta terça-feira a salvaguarda do princípio da igualdade no acesso ao ensino superior, numa mensagem escrita divulgada depois da reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e antes de viajar para Cabo Verde.

O presidente da República, António José Seguro
O presidente da República, António José Seguro Lusa

"Na sequência de várias reuniões e contactos mantidos nos últimos dias, e da reunião semanal ocorrida esta manhã com o senhor primeiro-ministro, o Presidente da República reafirma o sentido de exigência que deve pautar todo o processo, com a obrigatória salvaguarda do princípio de igualdade entre todos os alunos e a normalidade e previsibilidade de todo o sistema, em especial no que diz respeito ao concurso de acesso ao ensino superior", afirma António José Seguro.

Nesta mensagem, publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado defende que as falhas ou atrasos do devem ser assumidas e explicadas e que é preciso retirar lições deste processo e adotar mecanismos para que não se repitam os problemas, desde logo, na segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário.

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