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Exames: Presidente do EduQa garante que sistema de digitalização foi "testado várias vezes"

Lusa 12:23
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"A prova de matemática do 9.º ano utiliza um sistema idêntico e não teve problemas logo na primeira aplicação", afirmou Luís Pereira dos Santos.

O presidente do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQa) garantiu esta terça-feira que o sistema de digitalização das provas foi "testado várias vezes" antes dos exames do secundário, sublinhando que a implementação começou há vários anos, "não começou ontem".

Luís Pereira dos Santos garante que o sistema de exames foi testado várias vezes
Luís Pereira dos Santos garante que o sistema de exames foi testado várias vezes ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Luís Pereira dos Santos sublinhou que foi um processo gradual que começou com as provas do 9.º ano, ficando os exames nacionais do ensino secundário "para a última fase", depois de testados os sistemas, durante a audição parlamentar sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais, requerida pelos grupos parlamentares do Livre e do PCP.

"A prova de matemática do 9.º ano utiliza um sistema idêntico e não teve problemas logo na primeira aplicação", disse, referindo-se ao facto de existir uma parte da prova que é feita pelos alunos em papel e posteriormente digitalizada.

"Quem acha que esta é uma transição assética, nunca implementou nada desta complexidade", acusou o presidente do EduQa, na sua primeira declaração pública desde o arranque dos exames nacionais do ensino secundário, que este ano foram pela primeira vez digitalizados.

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