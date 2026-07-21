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Portugal

Nuno Crato sobre os exames nacionais: “É tarde para garantir a equidade a todos os estudantes”

Marta Rodrigues 12:15
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O ex-ministro da Educação reconhece que o sistema de avaliação dos exames falhou e questiona se os alertas dos especialistas terão sido ouvidos.

Face a uma época de exames conturbada e que deixou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, sob pressão, Nuno Crato, que já liderou a pasta, aponta que “o sistema educativo está a falhar a muitos jovens”. À SÁBADO, diz que já é "tarde" para garantir a equidade a todos os estudantes: “Houve alunos que beneficiaram do conhecimento das suas classificações antes dos outros e o tempo não volta para trás.”

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