Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Fernando Alexandre diz que "Governo não tem relatório nenhum" sobre teste piloto do exame de Filosofia

Lusa 11:21
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 14 a 20 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 14 a 20 de julho
As mais lidas

Ministro da Educação acusa o ex-presidente do Júri Nacional de Exames de nunca o ter entregue.

O ministro da Educação disse esta terça-feira que “o Governo não tem relatório nenhum” sobre o projeto-piloto de digitalização dos exames nacionais de Filosofia realizados no ano passado, acusando o ex-presidente do Júri Nacional de Exames de nunca o ter entregue.

Fernando Alexandre, ministro da Educação
Fernando Alexandre, ministro da Educação Lusa

“O Governo não tem relatório nenhum”, afirmou hoje o ministro da Educação, Fernando Alexandre, durante uma audição parlamentar pedida pelos grupos parlamentares do PCP e do Livre no âmbito dos problemas detetados durante o processo de digitalização dos exames nacionais do ensino secundário.

A declaração de Fernando Alexandre surgiu na sequência de uma entrevista à Radio Renascença do ex-presidente do Júri Nacional dos Exames (JNE), Luís Duque de Almeida, na qual acusou o ministro de não ter solicitado “ao JNE qualquer balanço sobre a prova Filosofia”, questionando em que se baseou a tutela para decidir avançar com o processo de digitalização das provas.

Os “erros graves” detetados durante o processo de digitalização das provas de Filosofia não chegaram ao conhecimento da tutela”, segundo o ministro, que disse hoje que Luís Duque de Almeida “não deixou relatório nenhum”.

“Se tinha informação que não partilhou nem sequer com a Direção Geral da Educação nem com o EduQa. Se tinha essa informação e não a transmitiu vai ter que explicar isso, porque não deu essa informação a ninguém. Foi-se embora em setembro e não deixou relatório a ninguém”, acusou.

Para Fernando Alexandre, “se agora, passado um ano, depois de o processo ter tido problemas vem dizer que houve problemas que podiam ter sido antecipados e que não foram […] vai ter de explicar isso”.

O ministro voltou na audição a defender o modelo testado este ano e que envolveu cerca de 300 mil exames do 11.º e 12.º anos.

Artigos Relacionados

Tópicos digitalização Ninguém como Tu exames nacionais Exames Fernando Alexandre Luís Duque Almeida Partido Comunista Português Rádio Renascença
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Fernando Alexandre diz que "Governo não tem relatório nenhum" sobre teste piloto do exame de Filosofia