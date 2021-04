Inspetores do SEF criaram fundo para apoiar acusados da morte de Ihor Homeniuk

Um grupo de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto criaram um fundo para ajudar os colegas acusados da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk a pagar as despesas judiciais. A iniciativa foi tomada pouco tempo depois da detenção e acusação de Duarte Laja, Bruno Sousa e Luís Silva e, ao que a SÁBADO apurou, conseguiu angariar dezenas de milhares de euros.



Contudo, apesar da adesão, a iniciativa não escapou à polémica no SEF. Uma boa parte dos inspetores de vários departamentos contactados pela SÁBADO garantiu não ter feito qualquer contribuição e o próprio Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF-SEF) não quis ter qualquer ligação à iniciativa.



"O sindicato tem várias estruturas locais. A Direção Nacional deu indicações para não nos metermos nessas coisas", explica à SÁBADO Acácio Pereira, presidente do SCIF-SEF. "Todas as pessoas que participaram fizeram-no a título individual. O sindicato não o pode fazer. Há quem esteja de acordo e quem não esteja", diz. "Mesmo juridicamente não podíamos estar envolvidos. Recebia o dinheiro e depois? Nas nossas contas só entra dinheiro do sindicato. O que fizemos foi dar assistência jurídica na altura do processo disciplinar e quando foram detidos. Mas depois, por opção deles, o nosso advogado foi dispensado", conclui Acácio Pereira.