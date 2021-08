Imagens e vídeos enviados à SÁBADO revelam aglomerações dentro do aeroporto. ANA Aeroportos confirma que o tempo de espera no controlo de fronteira atinge as quatro horas.

Greve do SEF causa enormes filas nas chegadas do aeroporto de Lisboa

A greve parcial dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) está a causar enormes filas nas chegadas no interior do aeroporto Sá Carneiro. Imagens e vídeos enviados à SÁBADO mostram as aglomerações de pessoas, sem que seja possível manter o distanciamento físico exigido pela situação pandémica.