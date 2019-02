Relatórios de especialistas atribuem parte da culpa das mortes à falta de limpeza da estrada. Mas inspecção feita dias antes dava conta de que tudo estava feito.

Dias antes do incêndio em Pedrógão Grande que vitimou mortalmente 66 pessoas, uma empresa pública esteve na estrada EN236-1 a fazer a fiscalização da via. Não encontrou nenhum problema de falta de limpeza de vegetação, ao contrário do que afirmaram relatórios posteriores que referiam um descuido na limpeza do espaço que ladeava o troço de estrada onde morreram mais de 30 de pessoas durante o incêndio, entre elas crianças.



A inspeção semestral à manutenção que a empresa privada Ascendi fazia da EN236-1, foi feita, no terreno, uma semana antes dos incêndios de 17 de junho. No entanto, o relatório da vistoria só foi fechado a 20 de junho, ou seja, três dias depois do incêndio deflagrar, avança a TSF.



Das 27 fotografias apresentadas no relatório, 12 dizem respeito à limpeza do mato e vegetação junto à estrada. Em cada uma dessas 12 fotografias o comentário da Direção de Gestão das Concessões da IP é sempre o mesmo: "Corte da vegetação executado", avança aquela rádio que diz ainda que pela análise das imagens fica claro que a limpeza dos 10 metros da berma da estrada não estavam cumpridos, sendo a faixa de corte muito mais curta.



O relatório feito dias antes do incêndio, mas fechado apenas três dias depois, revela que se verificavam apenas "algumas deficiências", mas nada que seja minimamente parecido à falta de limpeza que o Ministério Público diz existir.



Este relatório da empresa pública que valida a limpeza da EN236-1 é um dos argumentos apresentados por um dos funcionários da Ascendi que é acusado pelo Ministério Público de 34 crimes de homicídio por negligência e sete crimes de ofensa à integridade física por negligência, avança ainda a TSF.



Três arguidos com cargos na Ascendi Pinhal Interior, José Revés, António Berardinelli e Rogério Mota, são acusados de 34 crimes de homicídio por negligência e sete crimes de ofensa à integridade física por negligência, cinco dos quais graves.



Segundo a acusação, estes arguidos deveriam ter garantido a limpeza da vegetação e árvores existentes nos terrenos que ladeavam a estrada nacional 236-1, onde perdeu a vida uma grande parte das 66 vítimas mortais.



O grande incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017 em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, e que alastrou depois a municípios vizinhos, nos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco, provocou 66 mortos e 253 feridos, sete deles com gravidade, e destruiu cerca de 500 casas, 261 das quais eram habitações permanentes, e 50 empresas.