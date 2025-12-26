Sábado – Pense por si

Portugal

Ex-adjunto de antiga ministra acusado de pedofilia reuniu com comissão para os abusos na Igreja

SÁBADO
SÁBADO 08:46
As mais lidas

Paulo Abreu dos Santos esteve num encontro promovido por Catarina Sarmento e Castro.

Paulo Abreu dos Santos, o advogado suspeito de praticar crimes de abuso sexual de menores e de pornografia infantil, foi um dos elementos do gabinete da então ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, que esteve numa reunião com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, revela esta sexta-feira o 'Correio da Manhã'. 

Paulo Abreu dos Santos exerceu funções no ministério da Justiça durante 10 meses
Paulo Abreu dos Santos exerceu funções no ministério da Justiça durante 10 meses DR

A reunião terá acontecido a 3 de março de 2023 e foi solicitada pela ministra. O relatório da comissão, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, tinha sido apresentado no mês anterior e Catarina Sarmento e Castro pretendia saber mais sobre a sugestão apresentada pela referida comissão de alterar a lei, com vista a permitir que as vítimas de violência sexual passassem a ter um prazo mais alargado para apresentarem queixa, conforme viria depois a acontecer.

Leia a notícia na íntegra no

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Crime lei e justiça Crime Maus-tratos Pornografia Igreja Católica
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Variações Presidenciais 

Foi o facto de se sentir zangado com a atitude da primeira figura do estado, que impulsionou Henrique Gouveia e Melo a se candidatar ao cargo de quem o pôs furioso.

Menu shortcuts

Ex-adjunto de antiga ministra acusado de pedofilia reuniu com comissão para os abusos na Igreja