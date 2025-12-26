Ex-adjunto de antiga ministra acusado de pedofilia reuniu com comissão para os abusos na Igreja

Paulo Abreu dos Santos esteve num encontro promovido por Catarina Sarmento e Castro.
Paulo Abreu dos Santos, o advogado suspeito de praticar crimes de abuso sexual de menores e de pornografia infantil, foi um dos elementos do gabinete da então ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, que esteve numa reunião com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, revela esta sexta-feira o 'Correio da Manhã'.
Paulo Abreu dos Santos exerceu funções no ministério da Justiça durante 10 mesesDR
A reunião terá acontecido a 3 de março de 2023 e foi solicitada pela ministra. O relatório da comissão, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, tinha sido apresentado no mês anterior e Catarina Sarmento e Castro pretendia saber mais sobre a sugestão apresentada pela referida comissão de alterar a lei, com vista a permitir que as vítimas de violência sexual passassem a ter um prazo mais alargado para apresentarem queixa, conforme viria depois a acontecer.
