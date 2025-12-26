Doentes urgentes com espera superior a 12 horas no hospital de Matosinhos

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 para receber orientação adequada.

Os doentes classificados como urgentes no hospital de Matosinhos esperavam ao início da manhã desta sexta-feira mais de 12 horas para primeira observação nas urgências gerais, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



A informação disponível pelas 08:30 indicava que o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, tinha sete doentes classificados como urgentes (pulseira amarela) a aguardar a primeira observação. Estava ainda um utente classificado como muito urgente (pulseira laranja), que tinha de aguardar uma média a rondar as 12 horas, quando o tempo recomendado é de 10 minutos após a triagem.

No Hospital Amadora-Sintra, onde no dia de Natal o tempo médio de espera para os doentes urgentes ultrapassou as 11 horas, hoje, os 10 utentes que ali estavam esperavam quase quatro horas. Havia ainda cino pessoas classificadas como muito urgentes e o tempo para primeira observação era de 50 minutos.

Também no hospital de Vila Franca de Xira os 12 utentes com pulseira amarela (urgente) esperavam quase cinco horas para primeira observação, quase o mesmo tempo de espera das urgências no hospital de Braga (04:57). Em Portimão, os utentes urgentes esperavam pouco mais de quatro horas.

Mais tempo tinham de esperar os utentes classificados como urgentes no Hospital Espirito Santo, em Évora. Os nove que ali estavam pelas 08:30 tinham de aguardar quase sete horas para primeira observação.

No Garcia de Orta (Almada) o tempo de espera para primeira observação dos utentes com pulseira amarela era de quase três horas, idêntico ao tempo que tinham de aguardar os 20 utentes com pulseira amarela que estavam nas urgências no Hospital do Barreiro.

No Santa Maria (Lisboa), o tempo de espera para os utentes urgentes rondava as duas horas, o mesmo no Beatriz-Ângelo, em Loures.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) não deveriam aguardar mais de 60 minutos. Já nos pouco urgentes ( pulseira verdes) o tempo recomendado é de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.