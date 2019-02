"Igual a ti" - NBC





"Pugna" - Surma







"Mundo a mudar" - Frankie Chavez/Madrepaz







"Mar Doce" - Mariana Bragada



"Perfeito" - Tiago Machado/Matay



"Telemóveis" - Conan Osíris



"A dois" - Calema



"Inércia" - D'Alva/Ana Cláudia.



Os oito temas vão ser apresentados na final do Festival da Canção a 02 de março, em Portimão, e o vencedor irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Israel.



A RTP1 transmitiu mais uma vez em direto, a partir dos estúdios de Lisboa, a segunda semifinal do concurso, apresentada por Jorge Gabriel e José Carlos Malato.



"Igual a ti" (NBC) conquistou um total de 22 pontos (10 do júri e 12 do público), "Pugna" (Surma) recebeu 18 pontos (12 do júri e 06 do público), "Mundo a mudar" (Frankie Chavez/Madrepaz) ficou com 16 pontos (06 do júri e 10 do público), e "Mar Doce" (composta e interpretada por Mariana Bragada) recebeu 15 (08 do júri e 07 do público).



"Mar Doce" e "Lava" (Miguel Guedes/Dan Riverman) ficaram empatadas com 15 pontos, mas a primeira seria a escolhida, já que, segundo o regulamento, nas semifinais prevalece a canção com mais votos do júri.



"Lava" tinha obtido 07 votos do júri e 08 do público.



Nesta segunda semifinal competiam ainda "O Lugar" (composta por André Tentúgal e interpretada por Lara Laquiz), "O Jantar" (Pedro Pode/João Couto), e "Debaixo do luar" (Rui Maia/Mila Dores).



Na primeira semifinal, que se realizou a 16 de fevereiro, "Telemóveis" recebeu a pontuação máxima do público, e "Perfeito" a do júri.



Nas semifinais, o peso das votações é repartido entre os telespetadores e um júri presidido por Júlio Isidro, cujos elementos foram escolhidos pela RTP, e do qual fazem parte as cantoras Rita Redshoes, Isaura, Maria João e Selma Uamusse, o radialista Álvaro Costa e o encenador e ator Pedro Penim.



Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.



Em caso de empate, na final, prevalece a escolha do público.



Os temas a concurso podem ser ouvidos, desde 21 de janeiro, no 'site' da RTP.



O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Israel.

