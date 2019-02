Pode ser um daqueles casos em que se aplica a frase "cuidado com aquilo que desejas". Pedro Nuno Santos queria há muito ser ministro, mas as pastas e as circunstâncias em que atingiu esse estatuto podem ser uma prova de fogo difícil de superar para aquele que é cada vez mais visto como um forte candidato a futuro líder do PS.Não é que Pedro Nuno não se tenha apercebido dos riscos que corria. Foi preciso António Costa chamá-lo duas vezes para conversarem sobre a remodelação antes de ter a certeza de que estavam criadas as condições para dar o salto de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para ministro das Infraestruturas. O facto de Costa ter retirado os fundos europeus – que desejava – da pasta que até agora pertencia a Pedro Marques causava-lhe dúvidas. Juntar-lhe a Habitação ajudou a convencê-lo.Habitação, CTT, relação com Costa, aeroporto, comboios e muito mais: tudo o que pode correr mal e mudar o jogo.

