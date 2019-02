Morreram este domingo dois dos cinco homens atropelados de forma violenta na sequência de um ato de vingança, durante a tarde deste sábado.

De acordo com o que o CM conseguiu apurar, José Nogueira e Pedro Leal não resistiram aos ferimentos e acabaram por morrer.



Leal, de 36 anos, foi uma das pessoas atropeladas, durante este sábado, em Rebordosa, no concelho de Paredes. Deixa a mulher e uma filha pequena.



