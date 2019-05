De acordo com informação da candidatura de Rangel, além de Luís Montenegro, também o vice-presidente do PSD Salvador Malheiro participará numa iniciativa na segunda-feira, uma sessão de esclarecimento com militantes à noite em Santa Maria da Feira.



Luís Montenegro foi sempre eleito deputado por Aveiro -- até renunciar ao mandato no ano passado -- e integrou a Assembleia Municipal de Espinho, município no qual também se candidatou a presidente da Câmara.



Em janeiro, o antigo deputado desafiou o presidente do PSD a convocar eleições antecipadas no partido. Rui Rio não aceitou o repto, mas apresentou uma moção de confiança à direção, que foi aprovada em Conselho Nacional com 60% dos votos.



Depois desse momento, Montenegro prometeu reserva nas intervenções públicas quanto às divergências que mantém com Rui Rio até às eleições legislativas de 06 de outubro.



Paul Rangel escolheu Aveiro para arrancar o período oficial de campanha, com iniciativas em Espinho, Oliveira de Azeméis, Estarreja, Ovar e Santa Maria da Feira.

