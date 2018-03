Depois de dois concursos falhados, o Governo não tem ainda nem metade dos meios aéreos de combates aos fogos garantidos.





O concurso lançado pelo Estado para o aluguer de helicópteros para ajudar no combate aos incêndios voltou a falhar este ano. As propostas apresentadas para os helicópteros ligeiros foram acima do que o Governo está disposto a pagarm tendo o júri do concurso optado por excluir as propostas de quatro empresas.



Segundo o relatório preliminar do concurso, citado pelo jornal Público, o júri decidiu pela "exclusão" das propostas das empresas HTA, Helicópteros, Babcock, Helibravo e Heliportugal. Esta rejeição faz com que se mantenha a falta de 28 helicópteros para que fique completo o dispositivo de combate aos fogos. Até ao momento foram aceites as propostas para 12 aviões no total de 31 milhões de euros.



Este é o segundo concurso do género de 2018. No início de Março o primeiro concurso foi cancelado porque a maioria das empresas apresentou propostas acima do que era o preço base do caderno de encargos. Foi então que o Ministério da Administração Interna decidiu lançar um concurso urgente no prazo de quinze dias. Passadas essas duas semanas, Portugal continua sem alugar helicópteros ligeiros.



As empresas têm agora cinco dias para se pronunciarem sobre a decisão do ministério liderado por Eduardo Cabrita que foi escolhido para MAI depois de Constança Urbano de Sousa se ter demitido na sequência dos incêndios de 2017 que resultaram na morte de 112 pessoas.



Em Fevereiro, o Estado fechou o aluguer de 10 helicópteros ligeiros para todo o ano à empresa Helibravo. Para ter estas aeronaves ao seu dispor até 2020 o Estado propôs-se a pagar 10,7 milhões de euros.



O Governo já gastou 41 milhões de euros, dos 60 que tem previsto gastar para o combate de incêndios. O que faz com que fique apenas com 19 milhões de euros para as restantes aeronaves. No entanto, diz o Público, faltam o Governo ainda não tem garantido nem metade do dispositivo aéreo de combate a incêndios.