Parlamento está a discutir as conclusões do relatório dos incêndios de Outubro. Ministro da Administração Interna responde pelo Governo.

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assegurou esta quarta-feira, em pleno debate Parlamentar sobre o relatório dos incêndios de Outubro, que o Governo está "a fazer tudo" para que "este ano seja diferente" no que diz respeito à matéria de fogos.



"Em matéria de resposta aos desafios estruturais estamos a fazer intensamente tudo para que o futuro seja diferente, mas sobretudo para que este ano seja diferente", assegurou o responsável, respondendo às críticas do CDS e PSD.



Para Telmo Correia, do CDS, o Governo está a fugir às suas responsabilidades quando nada diz sobre as suas próprias falhas. "Fala das condições meteorológicas e passa para a limpeza das matas, mas tudo o que está no meio e que aponta para as falhas na decisão de não prolongar a fase Charlie, para a falha de previsão absoluta e para a incompetência do Governo, sobre isso o ministro não disse nada. Não queremos passar a vida a discutir o passado mas se não tirarmos lições do passado não conseguiremos preparar o futuro", frisou.



Do lado do PSD, a posição é clara: "o Governo falhou redondamente, clamorosamente e não aprendeu nada com a tragédia de Junho". "Falhou ao não antecipar as previsões meteorológicas de forma a prevenir o que infelizmente era esperado. Falhou e, no entanto, em vez de assumir responsabilidades e corrigir os erros de Junho, contratou focus grupos para ver se a sua popularidade tinha sido afectada - passou da fase Charlie para Delta e não tratou da resolução das falhas do SIRESP", acrescentou a deputada Emília Cerqueira.



A social-democrata exigiu ainda um "pedido de desculpas sincero" às "populações afectadas", sublinhando que "não são campanhas de marketing que resolvem os problemas", referindo-se à campanha de limpeza das florestas que decorreu este sábado, promovida pelo Governo.



A prioridade tem de ser "a prevenção, melhorar o alerta, qualificar o socorro e a protecção de pessoas e bens e reforçar e qualificar ainda mais o combate"



O deputado do PS José Miguel Medeiros sublinha que são necessárias "mudanças estruturais", sendo que a prioridade tem de ser "a prevenção, melhorar o alerta, qualificar o socorro e a protecção de pessoas e bens e reforçar e qualificar ainda mais o combate".



No PSD, Carlos Peixoto, vice-presidente da bancada, apelou a que o Governo faça várias alterações: reformem, actuem, governem, não cativem, não façam na Protecção Civil o que estão a fazer na Saúde, educação e Defesa. Não continuem a cativar o futuro do País".



Ministro já anunciou adjudicação de 240 viaturas ligeiras e pesadas para combate aos fogos

O ministro da Administração Interna anuncio a adjudicação, por ajuste directo, de 240 viaturas ligeiras e pesadas para o combate aos incêndios florestais do próximo Verão. Segundo Eduardo Cabrita, 140 viaturas vão para o Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) e para o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, enquanto 80 destinam-se aos corpos de bombeiros e as restantes 20 à Força Especial de Bombeiros (FEB).



Eduardo Cabrita apontou uma "mobilização que permitiu, por ajuste directo, a adjudicação de 140 viaturas ligeiras e pesadas para as estruturas de combate inicial e de combate ampliado, tal como também a aquisição de 100 viaturas, quer para corporação de bombeiros, relativamente a 80 viaturas, quer para a FEB".



O governante avançou com algumas medidas para a próxima época de incêndios florestais, como a profissionalização nos bombeiros voluntários, nomeadamente equipas profissionais em todas as áreas de intervenção de risco prioritário. Eduardo Cabrita referiu que as corporações de bombeiros voluntários vão ter mais oito dezenas de equipas profissionais, ou seja, mais cerca de 400 elementos com estatuto profissional.



O ministro deu também conta de que vão ser colocados adjuntos de comando em toda a estrutura de comando para reforçar a coordenação na ligação entre a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e os bombeiros.



Além do reforço nos GIPS e no SPNA da GNR, bem como nos sapadores florestais e guardas florestas, o ministro sublinhou que a ANPC está a ser dotada com os meios adequados de apoio técnico, tendo sido substituída a sua estrutura de topo.



"Estamos a garantir estabilidade na resposta no próximo verão", disse, frisando que a nova lei orgânica da ANPC vai estabelecer as regras de concurso e de profissionalização na escolha de quadros.