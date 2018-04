O Partido Socialista diz que não há concorrentes nos concursos para a contratação de meios aéreos para a época de incêndios pois estas empresas trabalham com a "lógica de cartelização". Durante um debate sobre a preparação da próxima época de fogos na Assembleia da República, o deputado José Miguel Medeiros disse que as empresas "apresentaram valores deliberadamente acima" dos propostas pelo Governo devido a esta forma de pensamento.O debate, agendado a pedido do CDS, tinha como finalidade questionar o Governo sobre o que estava a ser feito para prevenir que se repetissem os eventos do ano passado em que morreram 112 pessoas. Telmo Correia, o vice-presidente da bancada centrista, contestou a afirmação do ministro da Administração Interna (MAI) que disse que tudo estará pronto para o combate aos incêndios e que o país terá mais meios disponíveis do que alguma vez teve.Em resposta ao deputado, José Miguel Medeiros disse que o CDS estava a "ignorar tudo o que está a ser feito", segundo o jornal Observador. O socialista garante que a oposição prefere apostar num "discurso catastrofista" sobre este tema, em vez de olhar para o que já foi feito pela administração.

O deputado do PS diz que há poucas candidaturas válidas aos concursos para contrato de meios aéreo porque existe uma estratégia de "cartelização" das empresas que detêm os helicópteros e os aviões de combate aos fogos. Empresas que, "não se apresentaram ou apresentaram-se com valores deliberadamente acima" do proposta pelo Governo para a contratação destes aparelhos, dificultando a tarefa do executivo.



"Portugal está mais preparado do que alguma vez esteve" em matéria de meios aéreos, disse o MAI. Haverá "meios como nunca existiram", com "helicópteros e aviões pesados disponíveis todo o ano", acrescentou Eduardo Cabrita.