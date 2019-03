O Estado quer garantir a compensação dos custos judiciais retendo 33% do valor que beneficiários de apoio judiciário venham a receber em ações nas quais tenham ficando isentos das taxas de Justiça ou em situações no qual um advogado tenha sido pago com recurso a dinheiro do erário publico. De acordo com o jornal Público deste domingo, este terço do valor ficará cativo até que seja apurado qual o valor das custas. Se este ultrapassar o valor suportado pelo Estado, o remanescente é depois devolvido ao beneficiário do apoio judiciário.

A alteração ao regime jurídico do acesso ao direito e aos tribunais está prevista no anteprojeto da proposta de lei que deve ser aprovado em Conselho de Ministros na próxima semana. O valor retido pelo Estado será processado como uma espécie de caução até se apurar que parte cabe ao Estado nas contas finais do processo, no caso de este ser ganho. Depois de serem apurados os valores das custas, o excedente é devolvido. O diploma ainda terá que ir ao Parlamento, onde terá que ser discutido e aprovado antes das eleições legislativas de outubro.