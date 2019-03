Funcionária criou no sistema informático da Segurança Social 85 perfis falsos de grávidas para receber abono de família pré-natal.

Mães solteiras e com baixos rendimentos. Era este o perfil das mulheres grávidas inventadas por uma funcionária, de 49 anos, do Centro Distrital de Coimbra da Segurança Social para poder receber o valor máximo do abono de família pré-natal. Através do esquema, a mulher apropriou-se de 600 mil euros ao longo de quatro anos, tendo sido agora detida pela Polícia Judiciária.



A suspeita já tinha sido suspensa pela Segurança Social, em 2009, durante meio ano por manipular processos com o objetivo de obter a aprovação de baixas médicas e certificados de incapacidade para utentes, com os quais pretenderia receber dinheiro. Na altura foi transferida de serviço.



